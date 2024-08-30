Boğulan çocuğu kurtarırken öldüler

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmak isteyen 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Sultanhisar ilçesi Hancıoğlu mevkiinde, bir çocuk tarla sulama havuzuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğu gören 4 kişi, çocuğu kurtarmak için havuza girdi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada henüz bilinmeyen bir nedenle havuza giren 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, diğer 2 kişi de havuzdan çıkarıldıktan sonra sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.