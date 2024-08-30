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Giriş Tarihi: 30.8.2024 16:19

Metroda satış yapan çocuğa saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul’da bir kişi, metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunmuş, Diğer yolcular öfkeli kişiyi sakinleştirmeye çalışmıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntülerle ilgili kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz.” dedi

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Metroda satış yapan çocuğa saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir kişi Metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunmuş, Duruma kayıtsız kalamayan diğer yolcular saldırganı engellemeye çalışmıştı.

TUTUKLANDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan 41 yaşındaki D.A. tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gözaltına alınan şüpheli, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

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Metroda satış yapan çocuğa saldıran şüpheli tutuklandı
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