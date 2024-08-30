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Giriş Tarihi: 30.8.2024 16:04

Metroda yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunmuştu! Şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

AA
Metroda yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunmuştu! Şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, metroda satış yapan çocuğa saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Gözaltına alınan şüpheli, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Üstün yararını gözettiğimiz masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz."

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Metroda yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunmuştu! Şüpheli tutuklandı
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