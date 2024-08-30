SOLOTÜRK’ten Gök Vatan’da Zafer Bayramı gösterisi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. Binbaşı Murat Bakıcı 27 dakika havada kalarak bir rekora imza attı.

Vatandaşların ise gösteriye ilgisi büyük oldu.Zafer bayramı çoşkusu ile göklerde SOLOTURK'ü izleyen vatandaşlar adeta büyülendiler.

TÜRK YILDIZLARI ANITKABİR SEMALARINDA

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları da Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yaptı. Anıtkabir'in üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza att