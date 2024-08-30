SON DAKİKA | Kara Harp Okulu Diploma Töreni! Başkan Erdoğan konuşuyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu akşam büyük zaferin 102. yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayacağız. Rabbim ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi her daim muzaffer eylesin. Bugün ordumuzun en güçlü kalelerinden olan Kara Harp Okulumuzda yetişen vatan evlatları çok büyük başarılara imza atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en saygın orduları arasında yer alıyor. Toplam 989 öğrencimiz mezun oluyor. Diplomalarını alarak ordumuzun saflarını katılan her bir teğmenimizi tebrik ediyor, tek tek alınlarından öpüyorum.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yeniden yapılandırdığımız Kara Harp Okulumuzun grafiği sürekli yükseliyor. 15 Temmuz ihaneti gibi bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketi en az hasarla atlattık. Ordumuza kadro yetiştiren harp okullarımızı Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yeniden kurduk. Ordumuza ayak bağı olan sıkıntılı durumlara son verdik.