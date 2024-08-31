102 yıldır gururla saygıyla minnetle...

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İstanbul'da ta Vatan Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi. SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gösteri yaptı. Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı. Trabzon Valiliği önünde gerçekleştirilen törende ise bayrak dedeler güne damga vurdu.Antalya'da suyun 30 metre altında Sualtı da Arama Kurtarma ekibi Türk bayrağı açtı. İzmir'de kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Sivas'ta komandoların gösterileri nefes kesti. Erzurum ve Van'da askeri bando özel konser verdi. Diyarbakır'da valilik önünde öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Şırnak'ta komandoların marşları büyük alkış aldı.Eskişehir Atatürk Bulvarı'nda folklor gösterileri vatandaşlarca ilgiyle izlendi. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklarda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki kutlama törenlerinde motosikletli polis ekipleri geçiş yaptı. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda Jandarma Komando Birliği zeybek oynadı.Mustafa KAYA - Özgür ÖZDEMİR – İhsan TUNÇOĞLU - Tolga YANIK – Kaan ATALAY - Hüseyin KAÇAR - Neslihan ÖZBOZKURT - Ayşe Nur ERDOĞDU - Mehmet YILDIRIM – Sekvan KÜDEN - Uğur YİĞİT - Ziya RAMOĞLU - Ceyhan TORLAK - Hayrettin ŞAŞMAZ - Ali ALTUNTAŞ - Hasan ÇAKMAK - Mihriban KOÇAKER - Erdoğan ÖZTÜRK - Serkan ATICI - Şaban YILMAZ - Hakan GÖKKAYA – Mehmet BONCUK - Bedir ALTUNOK - Recep ÇİRİK - Kazım BOLAT / SABAH