Başkan Erdoğan'dan "Hava Harp Okulu Camii" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bugün açılışını yaptığımız Hava Harp Okulu Cami'mizin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Millî Savunma Üniversitesindeki diğer okul yerleşkelerimizde 7 cami inşaatımız sürüyor. Bunları da Allah nasip ederse 2025 baharına bitirmeyi arzu ediyoruz.

Heybeliada Bahriye Mektebi Camisi bizim için ayrıca önemli. Geride hiçbir iz kalmayan bu güzide eseri aslına uygun olarak yeniden yapıyoruz. Bugün resmî olarak hizmete giren Hava Harp Okulu Cami'mizle bir eksiği gidermenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Emeği geçenleri, katkısı bulunanları canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim gök kubbemizden Ezan-ı Muhammedileri eksik etmesin…