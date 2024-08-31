Büyük Zafer rehberimiz

30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk resmi tören Anıtkabir'de yapıldı. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Devlet erkânının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başlayan tören Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengin bırakılması ve Misak-ı Milli Kulesi'nde Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasıyla devam etti.Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan "Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin Kızılelma'sına dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" diye yazdı.Erdoğan yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında da "Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız. Büyük Zafer bizlere rehberlik ediyor. Emperyalizmin mihveri parçalandı. Milletimizin Anadolu'daki varlığı ebediyen tescillendi. Büyük Zafer ile Türk milleti esareti kabul etmeyeceğini, öz yurdunda bağımsız yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etti. Türkiye, barışın, adaletin ve huzurun hâkim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacak. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.