İstanbul’u Kudüs’ten kim ayırabilir

Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu cami açılışını yapan Erdoğan, okuldan mezun olan 989 öğrencinin diploma ve sancak teslim töreninde de konuştu:15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yeniden yapılandırdığımız Kara Harp Okulumuzun grafiği sürekli yükseliyor. TSK'nın başarı grafiği yükseldikçe eski Türkiye artıklarının hazımsızlıkları da artmaktadır. FETÖ'cü hainleri ve vesayet heveslilerini başarılarımızla rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.Kudüs'e sırtımızı nasıl dönebiliriz. İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir. Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir. Kim 'Kudüs'ten bize ne' diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz.Kahraman ordumuzun saflarına yeni çelikten bilekler ekliyoruz. 15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek felaketi en az hasarla atlattık. Yeniden yapılandırdığımız okullarımızın başarı grafiği sürekli yükseliyor. Suriye'den Libya'ya ordumuz görevini alnının akıyla yerine getiriyor.