Haberler Gündem Haberleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi vefat etti! AK Parti'den başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 31.8.2024 10:26 Son Güncelleme: 31.8.2024 10:45

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi vefat etti! AK Parti'den başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız vefat etti. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cenazenin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yasemen Yıldız'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın eşi vefat etti! AK Parti’den başsağlığı mesajı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yasemen Yıldız'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Feti Yıldız'ın değerli eşi Yasemen Yıldız hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi vefat etti! AK Parti'den başsağlığı mesajı
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