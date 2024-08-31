MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın eşi vefat etti! AK Parti’den başsağlığı mesajı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yasemen Yıldız'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Feti Yıldız'ın değerli eşi Yasemen Yıldız hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Feti Yıldız'ın değerli eşi Yasemen Yıldız hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 31, 2024
Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Mekânı cennet olsun.