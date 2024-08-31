MİT’ten suç örgütü Camgöz Grubu’na darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018'de yurtdışına kaçan "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı "Deniz" kod adlı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Camgöz'ün uçaktan iner inmez emniyet güçlerine teslim edilmesiyle aktif olarak faaliyet gösteren suç örgütü "Camgöz Grubu'na" da büyük bir darbe vurulmuş oldu.Binali Camgöz'ün kurduğu örgütün, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Hakaret, Tehdit, Suçlunun Kaçmasına İmkân Sağlama, Azmettirme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Resmi Belgede Sahtecilik" gibi suçlardan 41 adet suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunduğu öğrenildi.Binali Camgöz, 2018'de Türkiye'de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan'a kaçtı ve 2020 yılının başında sahte pasaport ile Belarus'a, daha sonra da Karadağ'a gitti. Interpol- Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte kimlikle Temmuz 2022'de Karadağ'da yakalanan Camgöz, tutuklandı. Türkiye'den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurtdışından yönetmeyi sürdürdü. Son olarak, 4 Haziran 2022 ve 6 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir'de 2 kişinin öldürülmesi olayını azmettirdi. Ayrıca Camgöz'ün adı, 8 Eylül 2022'de İstanbul Şişli'de suikasta uğrayan Sırp çete lideri Jovan Vukotıc dosyasında da geçiyor.