Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların malvarlıklarının donduruldu... 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
Giriş Tarihi: 31.8.2024 09:49

Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların malvarlıklarının donduruldu... 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu

Terör örgütleri PKK/KCK FETÖ/PDY ve MKP ile iltisaklı ve irtibatlı 58 kişi ve kuruluşların mal varlığının dondurulması kararı verildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların malvarlıklarının donduruldu... 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde tespitlerin yapılması üzerine bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PKK, FETÖ VE MKP TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ YER ALIYOR

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına PKK/KCK bağlantılı 14 gerçek kişi ile 1 tüzel kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı 20 gerçek kişi ile 18 tüzel kişinin ve MKP terör örgütü bağlantılı 5 gerçek kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

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Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların malvarlıklarının donduruldu... 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
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