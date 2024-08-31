‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyenlerin destanı

30 Ağustos 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen, özgürce varoluşun günüdür.Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Mücadele'deki o şuurla aşmaya devam ediyoruz.30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın ve milli birlik ruhumuzun en güçlü ifadesidir.30 Ağustos zaferimiz, aziz milletimizin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesidir.Türk milletinin şan ve şerefini tarihe yazan kahraman ordumuz, atalarımızdan aldığı ilhamla devletimizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği ile dünya barışına katkı için var gücüyle çalışmaya, 7 iklim 3 kıtada mazlumların ve mağdurların sevinci olmaya devam ediyor.Başta Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelesi kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyoruz.Başta Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan, ay yıldızlı al bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamayı sağlayan milletin kahraman evlatlarını şükranla ve saygıyla yâd ediyorum.