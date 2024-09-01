Adalet Bakanı Tunç’tan Adli Yıl mesajı: ‘Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacak’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2025 Adli Yıl başlangıcını kutlayarak tebrik mesajı yayımladı. Bakan Tunç, hukuk devletinin tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olacağını ifade ederek, "Adalet, mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Adalet, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymaktır. Adaletin tecellisi hukuk devletiyle, hukuk devleti ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkündür" dedi.



'ÖNEMLİ REFORMLARA İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Adalet teşkilatına başarılar dileyen Bakan Tunç, "2024-2025 Adli Yılın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan hâkimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Son 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı, Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.