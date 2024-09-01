AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Netflix’te yayınlanacak Türkiye düşmanı ’Famagusta’ yapımına tepki

Netflix'te yayınlanacak Famagusta dizisinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği, Türk askerinin ise sivillere ateş açan güç olarak ekrana yansıtıldığı belirlendi.

"RUM PROPAGANDASINI KABUL EDEMEYİZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik skandal yapıma tepki göstererek, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz." dedi.