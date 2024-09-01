AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Netflix’te yayınlanacak Türkiye düşmanı ’Famagusta’ yapımına tepki

Netflix'te yayınlanacak Famagusta dizisinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği, Türk askerinin ise sivillere ateş açan güç olarak ekrana yansıtıldığı belirlendi.
"RUM PROPAGANDASINI KABUL EDEMEYİZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik skandal yapıma tepki göstererek, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz." dedi.
GERÇEKLERİ ÇARPITMA ÇABASI
Eylül 2024'te yayına girecek Famagusta (Mağusa) dizisinde 1974 yılı olayları sırasında bebeği ile kaçmaya çalışan bir annenin hikayesi konu ediliyor. 1974'ün çalkantılı günlerinin sahnelendiği dizide Gazimağusa'da yaşanan olaylar sözde tasvir ediliyor. Kıbrıs Türk toplumuna karşı işlenen zulümler dizide ya yansıtılmıyor ya da küçümseniyor.
Netflix'te yayınlanan ikinci Kıbrıs yapımı olan Famagusta dizisinde Rum tarafı mağdur gösterilerek tarihi anlatı manipüle ediliyor.
Dizide Türk askerinin Barış Harekatı'nda sivillere ateş açtığı yönünde gerçek dışı sahneler yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'na giden sürecin eksik ve yanlı şekilde aktarıldığı Famagusta dizisi, Türkiye'yi işgalci ve zalim bir güç olarak göstermeye çalışıyor.
Dizide, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta yürüttüğü saldırılar ve Türkiye'nin bu zulme karşı verdiği haklı cevap göz ardı ediliyor.