Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Haliçport projesinde açılış

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İstanbul bugün kültür ve kongre açısından dünyanın gözde destinasyonları arasında yer alıyor. İstanbul'da çok sayıda uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptık. Birçok hükümet ve devlet yetkilisini İstanbul'da misafir ettik.

Hükümet olarak bugüne kadar yatırımcılarımızın hep yanında olduk. Türk ekonomisine katkı sağlayan herkesi destekledik. Bizim için yerli veya yabancı yatırımcı yoktur. Katma değer üreten yatırımcı vardır. Ülkemizde veya yurt dışında elde ettiği kazancı Türk ekonomisi için kullanan yatırımcılarımızın yanındayız. İş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz.

Turizm zincirleme katkı değer üreten alanların başında geliyor. Türkiye olarak turizm konusunda en potansiyelli ülkelerin başında geliyoruz. Geniş bir yelpazede ciddi imkanlara sahibiz. Yıllarca bazı imkanları değerlendiremedik. Turizm denince sadece deniz, kum, güneş anlaşılıyordu. Kültürel mirasımız kaderine terk edilmiş durumdaydı. 2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştirmeye karar verdik. Turizmi stratejik bir adım olarak gördük. Turizmi 12 aya yayma konusunda adımlar attık. Kritik alanlarda vizyoner çalışmalar yürüttük. Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarttık. Turizmi Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri haline getiren biz olduk. Rekordan rekora koşuyoruz.

2002 yılında 8,5 milyar dolardan devraldığımız gelirlerimizi, 2023 yılında 56 milyar dolar sınırına getirdik.