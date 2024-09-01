Nusaybin’de 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürz-11" operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nusaybin'de jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Yerlikaya, "İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.
Yerlikaya paylaşımında "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.
HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2024
Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen "GÜRZ-11" operasyonunda; 2️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️
İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları… pic.twitter.com/oBk6hVwsDV