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Giriş Tarihi: 1.9.2024 12:03 Son Güncelleme: 1.9.2024 12:08

Nusaybin'de 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Gürz-11" operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Nusaybin’de 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürz-11" operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nusaybin'de jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Yerlikaya, "İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yerlikaya paylaşımında "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Nusaybin'de 2 terörist öldürüldü
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