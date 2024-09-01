İbrahim Halil Ural son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu 93 yaşında vefat eden siyasetçi İbrahim Halil Ural, sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği görevlerinin ardından TBMM'de 17'nci dönem milletvekilliği yapan, Turkuvaz Medya Grubu Görsel Medya İcra Kurulu üyesi ve Reklam Satış Grup Başkanı Didem Ural Gücüm'ün babası İbrahim Halil Ural dün Zincirlikuyu Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.Cami avlusunda taziyeleri Ural'ın kızı Didem Ural Gücüm kabul etti. Cenazeye, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, AHaber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan ile Ural'ın akrabaları ve sevenleri katıldı.İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Halil Ural'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören polislerinin omuzunda cenaze aracına taşındı. Ural, sevenlerinin gözyaşları arasında Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.