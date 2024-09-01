İhmalin bedelini denizlerimiz ve milletimiz ödüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda av sezonunun açılışına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Bu meslek Yunus Aleyhisselam'ın, sabredenlerin mesleğidir. Balıkçı kardeşlerimize Rabb'imden bereketli bir sezon niyaz ediyorum. Ağlarınızın hep dolu gelmesini temenni ediyorum.Balıkçı kardeşlerimizin daima yanında olduk. Finansman ihtiyacını karşılamak için 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Gelecek 3 yıllık dönem için balıkçılarımızın hazine destekli tarımsal kredi limitini 40 milyon liraya çıkardık.Su ürünleri ihracatında her yıl üst üste rekor kırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 ülkeye ihracat yaptık, 1.7 milyar dolarlık kazanç sağladık.Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz değil, balıkçılarımızla birlikte milletçe hepimiz ödüyoruz. BBalıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi için her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, geçen yıl 10 olan anlaşma sağladığımız ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardık. Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz.