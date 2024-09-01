Küfürbaz Dilruba’ya Özel destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşlara küfreden ve tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverilen Dilruba Kayserilioğlu isimli provokatör, CHP'nin İzmir'de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı.Özel'in küfürbaz Dilruba'yı, "Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz" diyerek alkışlatması tepki çekti. AK Partili Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri, nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da yaşananlara tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizim seçmenimize defalarca hakaret eden ve söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyip toplumdan özür dilemeyen birini onur konuğu yapan CHP, bu hakaretlere ortak olmuştur. Milletimize hakaret edenlere alkış tutanlar ile mücadelemiz bitmeyecek. Bu millete, seçmene saygı duymayı öğreneceksiniz" açıklamasında bulundu.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize oy, destek ve gönül verenlere ağız dolusu hakaretler savuran ırkçı, faşist bir yalancıyı başköşeye ve yanı başına oturtanlarla, onur konuğu yapanlarla son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edecek; gönüldaşlarımızın emanetine, hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Ant olsun" açıklamasını yaptı.