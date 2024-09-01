Mavi Vatan’a yüzen milli kale geliyor: Tasarım bitti proje başlıyor

Savunma sanayii alanında çağ atlayan, yerli ve milli üretim kapasitesiyle dünyaya parmak ısırtan Türkiye, şimdi de Mili Uçak Gemisi'nin (MUG) üretimi için çalışmalara hız verdi.Tasarım aşaması tamamlanan ve tanıtımı şubat ayında yapılan MUG, insanlı ve insansız hava araçlarının iniş ve kalkışlarına uygun olacak. Şu anda güç aktarım sistemleri ve kritik parçaların imalatı için işbirliği imkânları araştırılan MUG, Türk donanmasının sınırlarını okyanuslara taşıyacak. MUG su altı hacmi ile donanmanın gözbebeği ilk İHA gemisi Anadolu'nun 2 katı hacme ulaşacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de düzenlenen programda "TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi. Şimdi onun daha büyüğünün, yani uçak gemimizin şu anda hazırlıkları yapılıyor" ifadelerine yer vermişti.285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10 bin deniz mili menzile sahip olması planlanan MUG, 46 km hıza ulaşabilecek.MUG'da bir kısa, bir de uzun pist bulunacak.Kısa pist İHA ve SİHA'lar tarafından kullanılacak.Uzun pist ise Hürjet'in donanma versiyonu ile KAAN, KIZILELMA'nın iniş kalkışına tahsis edilecek.MUG'un tasarımında, hava araçlarının kendi motor güçleri ile rampadan kalkışını sağlayan model tercih edildi. İngiliz ve Rus uçak gemilerinde yıllardır kullanılan bu sistemler ülkelerin milli savunma önceliklerine göre ve harekât kabiliyeti gözetilerek belirleniyor.İnsanlı ve insansız uçaklar özel yapım eğimli pistten kalkış yaptıktan sonra, inişte ise kancalı durdurma sisteminden yararlanacak.Tersane komutanlığı'nda bulunan Dizayn Proje Ofisi'nin geliştirdiği ve tanıtımını 6 ay önce yaptığı MUG'da, TUSAŞ, Baykar, Roketsan, Aselsan tarafından geliştirilen tamamen yerli savunma sistemleri ve milli platformlar uygulanacak.Milli Uçak Gemisi'nde insansız hava araçları, insanlı uçaklar ve helikopterlerle birlikte 50 hava aracının taşınması hedefleniyor.Milli Dikey Atım Sistemi'yle donatılacak olan uçak gemisinden, Hisar hava savunma füzeleri ile Çakır seyir füzeleri atılabilecek.Uzun pistten KAAN ve TB3 kalkacak.HÜRJET de uçak gemisine konuşlanacak.Kısa pistten İHA-SİHA'lar kalkacak.Uçaklar, inişte kancalı sistemle duracak.Gemide 35-40 adet hava aracı olacak.285 metre72 metre10.1 metre60.000 ton25 knotCOGAG, 4 adet gaz türbin makine Aralarında organik bir bağ bulunmasa da "Yerli Uçak Gemisi Projesi" Hindistan'ın İlk yerli uçak gemisi INS Vikrant (IAC-1) ile benzerlik gösteriyor.Hindistan'ın yakın zamanda tamamlayarak envantere kattığı, ancak hâlâ uçak testlerinin sürdüğü yerli uçak gemisi INS Vikrant 262 metre uzunluk, 62 metre genişliğe sahip. 45 bin ton deplasmana sahip gemi, 30 knot (56 km/s) hız yapabiliyor.