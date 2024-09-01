Son dakika haberi! Peş peşe duyuruldu: 19 hain etkisiz hale getirildi!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu; J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine "GÜRZ-11" operasyonu başlatıldı.