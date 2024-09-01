Son dakika haberi! Peş peşe duyuruldu: 19 hain etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" notuyla 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen "GÜRZ-11" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Bakan Yerlikaya şu mesajları verdi:
İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu; J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine "GÜRZ-11" operasyonu başlatıldı.
J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2024
Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen "GÜRZ-11" operasyonunda; 2️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️
İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları… pic.twitter.com/oBk6hVwsDV