Su altı keşfinde milli hamle

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sistemler sayesinde su altında ve üstünde keşif, gözetleme, hedef tespit, yoğun tehdit ortamında yön kestirimi gibi kritik görevler başarıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'yle Mavi Vatan'da tam bağımsız Türkiye" dedi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mavi Vatan'da kullanılan yerli ve milli teknolojilere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Söz konusu teknolojiler arasında yer alan "Denizaltı Taktik Simülatörü"yle keşif, gözetleme, sızma, angajman gibi çeşitli eğitim senaryolarının farklı saha ve koşullarda icra edilmesi sağlanıyor. Sistem, yüksek sadakatli ve gerçek zaman simülatör olarak öne çıkıyor.MÜREN Savaş Yönetim Sistemi ile denizaltılarda hedef tespit, takip, sınıflandırma, iz yönetimi ve hedef hareket analizi yapılıyor, milli torpido AKYA dahil modern ağır torpidoların da ateşleme ve güdüm kabiliyeti sağlanıyor.Su üstü platformlar için yoğun tehdit ortamında yön kestirimi yapılabilmesi için de "Su Üstü Elektronik Destek Sistemi"nden yararlanılıyor.