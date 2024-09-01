Mahkeme kararıyla belgelendi: Tekirdağ Belediyesi’nde mülakat skandalı

"GURUMLA OYNADILAR, ALAY ETTİLER, AŞAĞILADILAR"

Mülakat esnasında görevliler tarafından her seferinde aşağılanarak, alaycı bir tavırla gururuyla oynadıklarını anlatan Enes Akyay, SABAH'a şu açıklamayı yaptı:

"2023 yılı Ekim ayında Tekirdağ belediyesi itfaiye eri alımı için sınava girdim. Parkuru ikincilikle bitirdim, araç sürüş testinde de birinci oldum, mülakatta da bana sorulan bütün sorulara eksiksiz cevap verdim. Ancak daha sonra listeye baktım bana 50 puan vermişler, parkurda da birinci sırada olmama rağmen 49 puan vermişler tabiki şok oldum. Bunu gururuma yediremedim gittim dava açtım, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tekrar mülakata girdim bu sefer de bana yüksek lisans üstü sorular sordular doçentlerin bile zor bileceği sorular sordular. Hakimlerle, savcılarla ilgili ilgili sorular, mahalli idarelerle ilgili ilgili sorular sordular, kısacası KPSS formatını dışındaki soruları bana sordular. Ancak mahkeme kararına rağmen uygulamalı sınavı yapmadılar . Amaçları mahkeme kararını yanıltarak, manipüle ederek yerine getirmek, doğulu olduğum için sürekli baskı altındaydım, ırkçı ve faşizan tavırlarına , alaycı bakışlarına maruz kalıyordum, dalga geçiyordular. Gururumla oynuyordular, küçümseyici bakışları üstümde hiç eksik olmuyordu. Ben komisyona derdimi anlattığında, bana, evet evet ' diyerek alay ediyorlardı. Uygulama sınavını yapmadıkları için onları tekrar mahkemeye verdim, mahkeme tekrar yürütmeyi durdurma kararı verdi, 'hayatın olağan akışına aykırı' denildi kararda. Bu sefer de bana 25 puan verdiler, bir de mülakata girsem herhalde bu seferde sıfır puan verecekler." diye konuştu.

Hayatını inşaatlarda amele olarak kazanmaya çalışan 28 yaşında ki Akyay, başarılı olmasına rağmen, Tekirdağ Belediyesi tarafından mağdur edildiğini, 5 kişilik aileden kendisinden başka çalışacak durumda kimsenin olmadığını ve bu yüzden hem maddi, hem de ümanevi olarak zor durumda olduğunu belirterek sadece devletin ailesindeki engelli halası ve emekli imam olan ve hayata olmayan babasının aylıklarıyla ayakta durduğunu anlatı. CHP 'li Tekirdağ belediyesi tarafından birinci olmasına rağmen hakkının elinde alındığını ve sonuncu sıralardaki adaylara verildiğini de aktaran Akyay, sonuna kadar hakkını aramaya devam edeceğini sözlerine ekledi.