Ailesi Rumlar tarafından küvette katledilmişti! Mustafa Necmi Ilhan’dan Netflix’e Famagusta tepkisi

"BABAM AİLENİN KATLEDİLDİĞİNİ BİRKAÇ GÜN SONRA SÜT DAĞITAN ÇOBANDAN ÖĞRENİYOR"

Profesör İlhan, babasının acı haberi aldığı anları duygulanarak anlatıyor:

Babam, kardeşlerim ve Mürüvvet Anne'nin katledildiğini birkaç gün sonra öğreniyor. Haberi alış şekli de çok acı.Kendisi cephede hastanede hizmet veriyor; çocuklara süt götüren çobanı görüyor, 'Bizim çocukları ihmal etmiyorsun değil mi?' diyor. Çoban ne diyeceğini bilemiyor, rengi bembeyaz olmuş. 'Onlar artık süt içemez' gibi bir yanıt veriyor. Babam, yanındaki subaylar ile askeri araca binerek eve gidiyor. Evin önüne geldiğinde evin taranmış olduğunu görüyor. 'İçeri girmeyeceksin, elçiliğe gideceğiz' diyorlar. Babam Tabip Binbaşı Nihat İlhan'a Büyükelçi, 'Binbaşım senin eşin ve 3 çocuğun şehit oldu.' deniliyor. Babam, Büyükelçimize; "VATAN SAĞOLSUN" yanıtını veriyor.

"KANLI NOEL SALDIRILARI, TÜRK ASKERİNİN ADAYA MÜDAHALESİ İÇİN EN HAKLI NEDENLERDEN BİRİYDİ"

Türk askerinin adaya müdahalesinin doğru ve sadece Türk'lere değil adada yaşayan herkese barış getirmek için yapıldığının altını çizen İlhan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'a müdahalesinin en haklı gerekçelerinden birisi Kanlı Noel olarak bilinen 21-24 Aralık 1963 saldırılarıdır. Sadecebizimkiler değil bu 3 gün içinde 364 Kıbrıs Türkü de acımasızca kurşuna dizildi, şehit edildi. Bu eylemlere baktığınızda şunu çok net görürsünüz. Bu Türk'lerinsoykırıma yönelik sistematik bir eylemdi." ifadelerini kullandı.