Ailesi Rumlar tarafından küvette katledilmişti! Mustafa Necmi Ilhan’dan Netflix’e Famagusta tepkisi

Famagusta isimli Netflix dizisinde yine bir skandala imza atıldı.
MUSTAFA NECMİ İLHAN: 3 ABİM VE MÜRÜVVET ANNE'Yİ ŞEHİT ETTİLER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Mustafa Necmi İlhan, Rum çeteler tarafından yaşatılan zulme değinerek şu ifadeleri kullandı:
21 Aralık 1963'te Rumlar ayaklanarak o sırada birlikte yaşanan Lefkoşa'da Türk mahallelerini basıyorlar. Ledra Palas dediğimiz Birleşmiş Milletler Karargâhı'na çok yakın mesafede ve şu an Mürüvvet İlhan Sokak olan mahalleye geliyorlar. Önlerine çıkan evlerdeki Türk vatandaşlarını tarayarak ilerliyorlar. Bizim evimize girdikten sonra evin banyosunda saklanmış olan rahmetli 3 abim; Murat, Kutsi, Hakan ve anneleri Mürüvvet İlhan'ı tarayarak şehit ediyorlar. Aynı zamanda ev sahibimiz, onun eşini, komşularımızı dahaince tarıyorlar.
"BM KARARGAHININ 500 METRE YANINDA BU KATLİAMI YAPTILAR"
Babasının o yıllarda Kıbrıs'taki alayın baştabipliğini yaptığını vurgulayan İlhan, "Babam bölgedeki hem Türk, hem Rum nüfusun hastalıklarını tedavi ediyordu, hatta çatışmalarda yaralanan Rum'ların dahi tedavisini yapan bir Türk Askeri Hekimi idi. Ailemin şehit edildiği ev BM Karargahı Ledra Palas'a 500 metre mesafede bile değildi. Burası güvenli bölge olduğu için sorun olmayacağı düşünülüyordu. Babam tecrübeli bir asker ve hekim olduğu için olası bir olayda, çatışma sesi duyulursa, banyoda kuytu bir yere saklanılması gerektiğini ifade etmiş. Ancak işte Rum çeteler eve sır bir Türk Subayının evi olduğu için giriyor ve acımasızca önüne gelen her şeyi tarıyorlar ve 3 ağabeyim ile Mürüvvet Anne'yişehit ediyorlar." dedi.
"BABAM AİLENİN KATLEDİLDİĞİNİ BİRKAÇ GÜN SONRA SÜT DAĞITAN ÇOBANDAN ÖĞRENİYOR"
Profesör İlhan, babasının acı haberi aldığı anları duygulanarak anlatıyor:
Babam, kardeşlerim ve Mürüvvet Anne'nin katledildiğini birkaç gün sonra öğreniyor. Haberi alış şekli de çok acı.Kendisi cephede hastanede hizmet veriyor; çocuklara süt götüren çobanı görüyor, 'Bizim çocukları ihmal etmiyorsun değil mi?' diyor. Çoban ne diyeceğini bilemiyor, rengi bembeyaz olmuş. 'Onlar artık süt içemez' gibi bir yanıt veriyor. Babam, yanındaki subaylar ile askeri araca binerek eve gidiyor. Evin önüne geldiğinde evin taranmış olduğunu görüyor. 'İçeri girmeyeceksin, elçiliğe gideceğiz' diyorlar. Babam Tabip Binbaşı Nihat İlhan'a Büyükelçi, 'Binbaşım senin eşin ve 3 çocuğun şehit oldu.' deniliyor. Babam, Büyükelçimize; "VATAN SAĞOLSUN" yanıtını veriyor.
"KANLI NOEL SALDIRILARI, TÜRK ASKERİNİN ADAYA MÜDAHALESİ İÇİN EN HAKLI NEDENLERDEN BİRİYDİ"
Türk askerinin adaya müdahalesinin doğru ve sadece Türk'lere değil adada yaşayan herkese barış getirmek için yapıldığının altını çizen İlhan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'a müdahalesinin en haklı gerekçelerinden birisi Kanlı Noel olarak bilinen 21-24 Aralık 1963 saldırılarıdır. Sadecebizimkiler değil bu 3 gün içinde 364 Kıbrıs Türkü de acımasızca kurşuna dizildi, şehit edildi. Bu eylemlere baktığınızda şunu çok net görürsünüz. Bu Türk'lerinsoykırıma yönelik sistematik bir eylemdi." ifadelerini kullandı.
"YALAN TARİH OLUŞTURMA GAYRETİ"
Netflix'in tepki çeken Famagusta dizisine de değinen İlhan, "Yalan tarih oluşturma gayreti ile algı oluşturma çabası içindeler. Bütün dünya, bizim Kıbrış Barış Harekatınınhaklılığını bilmektedir. Kıbrıs Türkleri 1950'lerden başlayan adayı Türk'süzleştirme ile karşı karşıya kalmışlar, münferit tacizler, adam kaçırmalar, faili meçhul cinayetler giderek sistematik saldırılara dönüşmüş, 1963 Kanlı Noel'de soykırımın ilk adımları atılmıştır. Nihayetinde 1974 Barış Harekatı ile adaya huzur ve barış gelmiştir. Eğer bu müdahale yapılmasa idi, adada Türk varlığı bugün olmayacaktı. Türk Devleti ve Türk Askeri gittiği her yere barışın ve huzurun sağlanması, korunması için gitmiş ve muvaffak olmuştur. Bu tüm tarihte böyledir. Gerçek dışı sözde algılarla bu gerçeği kimse değiştiremez.
NE OLMUŞTU?
Türk askeri, Rum çetelerin, Türklere yönelik soykırım saldırıları sonrası 20 Temmuz 1974'te indirme ve çıkarmalar ile Kıbrıs'a Barış Harekatı başlatmıştı. Harekat başarı ile tamamlanmış, Rum çeteler püskürtülmüş, Türk halkının güvenliği tesis edilmişti. Barışçıl bu harekatın ardından Türkiye'nin de dahil olduğu garantörlük modeli ile adada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Netflix, Rumların soykırım saldırılarını görmezden gelerek, Türk askerinin adaya barış getirmek için yaptığı çıkarmayı 'işgal' olarak tanımlayan ve Rumların sözde mağduriyetlerini anlatan Famagusta isimli skandal bir diziyi yayınlama kararı aldı. Netflix'teki bu skandala Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepkiler geldi.