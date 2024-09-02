Bakan Tunç: Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun

2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Yargıtay Başkanlığında Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Çok sayıda hakim ve savcının bulunduğu programda yer alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; " Yeni adli yılın adaletin terazisini titizlikle taşıyan, tarafsızlık ve hakkaniyeti ilke edinen hâkimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hukuk devletimizin gücünü ve saygınlığını artırmak için fedakarca görev yapan yargı teşkilatımızın bütün mensuplarına, gösterdikleri özveri ve gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.