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Giriş Tarihi: 2.9.2024 21:31 Son Güncelleme: 2.9.2024 21:34

Bakan Tunç: Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun

2024-2025 Adli yıl açılış töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Yargıtay Başkanlığında gerçekleşti. Programda yer alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapmış olduğu paylaşımda; "Yeni adli yılın adaletin terazisini titizlikle taşıyan, tarafsızlık ve hakkaniyeti ilke edinen hâkimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Bakan Tunç: Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun

2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Yargıtay Başkanlığında Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Çok sayıda hakim ve savcının bulunduğu programda yer alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; " Yeni adli yılın adaletin terazisini titizlikle taşıyan, tarafsızlık ve hakkaniyeti ilke edinen hâkimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hukuk devletimizin gücünü ve saygınlığını artırmak için fedakarca görev yapan yargı teşkilatımızın bütün mensuplarına, gösterdikleri özveri ve gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

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Bakan Tunç: Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun
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