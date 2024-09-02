Diyarbakır anneleri Ankara’da toplanıyor: Yüreği evlat acısıyla yanan tüm aileleri bekliyoruz

Terör örgütü ve destekçileri tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan Türkiye'nin farklı kentlerinden Diyarbakır'a gelip oturma eylemi yapan annelerin, evlat mücadelesi devam ediyor.

Eski HDP il binası önünde 376 ailenin sürdüğü ve 1804 gündür devam eden oturma eylemi 3 Eylül günü 6'ıcı yılına giriyor. Her yıl Diyarbakır'da değişik kentlerden gelen annelerinde desteğiyle yapılan oturma eyleminin yıl dönümü bu yıl Ankara'da yapılmasına karar alındı. Şuana kadar 52 kişinin kuzey Irak ve kuzey Suriye'deki kamplardan kaçar güvenlik güçlerine teslim olmasını sağlayan Diyarbakır anneleri, DEM Parti Genel Merkezi önünde toplanarak seslerini duyurmayı amaçlıyor.