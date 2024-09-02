İstanbul’daki lojman sorununa neşter... 11 bin metre kare alan 234 daire

İstanbul'da yargının en temel sorunlarından biri ortadan kalkıyor. Bağçılar ilçesi Mahmut Bey Mahallesindeki 2073 ada 24 parsel 11 bin metre kare alana sahip lojmanın yapımı için harekete geçildi. Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı protokol imzaladı. Projenin kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

234 KONUT OLACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz tarafından organize ve koordine edilen projede tam 234 daire yer alacak. Daire dağılımı ise 6 adet 1+1, 51 adet 2+1, 177 adet de 3+1 konut olarak planlandı. Adalet Bakanlığı'nın lojman talep ettiği 2073 Ada 24 nolu taşınmazın plan ve ruhsat ile ilgili konuların görüşülmesi maksadıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cüneyt Yılmaz ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın katılımı ile toplantı yapıldığı öğrenildi.