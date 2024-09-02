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Giriş Tarihi: 2.9.2024 12:04

İstanbul’daki lojman sorununa neşter... 11 bin metre kare alan 234 daire

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı yargı mensuplarının lojman sorunlarına yönelik birçok adım attı. Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı tarafından bu yıl alınan lojman sayısı 1.100’e ulaştı. İstanbul’da da lojman sorununa neşter vurulması için büyük bir proje hayata geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’ın koordinesinde 11 bin metre kare alana sahip 234 lojmanın hayata geçirilmesi için adım atıldı. İşte o projenin detayları.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
İstanbul’daki lojman sorununa neşter... 11 bin metre kare alan 234 daire

İstanbul'da yargının en temel sorunlarından biri ortadan kalkıyor. Bağçılar ilçesi Mahmut Bey Mahallesindeki 2073 ada 24 parsel 11 bin metre kare alana sahip lojmanın yapımı için harekete geçildi. Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı protokol imzaladı. Projenin kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

234 KONUT OLACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz tarafından organize ve koordine edilen projede tam 234 daire yer alacak. Daire dağılımı ise 6 adet 1+1, 51 adet 2+1, 177 adet de 3+1 konut olarak planlandı. Adalet Bakanlığı'nın lojman talep ettiği 2073 Ada 24 nolu taşınmazın plan ve ruhsat ile ilgili konuların görüşülmesi maksadıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cüneyt Yılmaz ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın katılımı ile toplantı yapıldığı öğrenildi.

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İstanbul’daki lojman sorununa neşter... 11 bin metre kare alan 234 daire
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