Milli banliyö treni Gaziantep’te hizmet verecek

Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli motorlu ilk banliyö treni Gaziantep'te hizmete girecek. Gaziantep büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Raylı Sistemler A.Ş. (TURASAŞ) arasında yapılan anlaşma ile üretilen banliyö treni yıl sonuna kadar Gaziantep'teki GAZİRAY'da kullanılmaya başlanacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Büyükşehir teknik ekibi ve TÜRASAŞ işbirliğiyle Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli motorlu ilk banliyo treni Sakarya'daki TÜRASAŞ fabrikasında GAZİRAY'a üretiliyor" dedi.Tren setlerinin motorunun yüzde yüz yerli ve milli olduğunu, bunun ilk kez başarıldığını anlatan Şahin, "Ülkemiz ve şehrimiz için hayati önemde olan bu gelişmeyi duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu tren setlerinin renklerini de halkımıza sormuştuk sosyal medya üzerinden. Baklava sarısı rengi ön plana çıkmıştı. Çok güzel, asil, şehre çok yakışacak bir rengi seçmiş olduk. Koltuklar, Gaziantep'e özel tasarlanmış durumda. Trenlerimizi yıl sonu teslim alacağız" diye konuştu.