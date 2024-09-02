Milli enerji hamlesinde hedef günde 100 bin varil

Türkiye'nin milli enerji politikasını hayata geçirmesiyle birlikte yıllardır çıkarılmayı bekleyen yer altı kaynakları dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı enerji hamlesinin ardından Güneydoğu'da petrol keşifleri ardı ardına gelirken, başta Diyarbakır olmak üzere bölge için deyim yerindeyse "Türkiye'nin Teksası" benzetmesi yapılmaya başlandı.Günlük 100 bin varilin üzerine çıkması hedeflenen petrol üretimi için harıl harıl çalış-ı lıyor. TPAO tarafından kurulan kulelerde sondaja yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1980'li ve 1990'lı yıllarda yapılan aramalarda bulunan onlarca kuyu, 'petrol yok' denilerek üzeri betonla kapatıldı. Ancak, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde dönemin Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Türkiye'nin 'Milli Enerji Politikası' hamlesiyle karada ve denizlerde büyük bir enerji atağı başlatıldı.Özellikle güvenlik nedeniyle bölgede arama çalışmalarının yapılamadığı yerlerin yanı sıra kapatılan kuyularda yeniden bir hamle için start verildi. İlk olarak Şırnak'taki Gabar'dan müjde üstene müjdeler geldi. Ardından Diyarbakır başta olmak üzere Van, Hakkâri, Siirt, Adıyaman, Mardin ve Batman gibi kentlerde TPAO, yeni kuyular açmak amacıyla düğmeye bastı. Diyarbakır'ın 13 ilçesinde yeni kuyuların açılması yönünde hazırlıklar yapılırken, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde petrol depolama tankerleri kuruldu. Şırnak'ın Gabar Dağı'nda iki petrol sahasında günlük rezerv 48 bin varile ulaştı.Diyarbakır'ın Hazro ilçesinden çıkarılan petroller, döşenin borular aracılığıyla önce kurulan depolara ardından tankerlerle işlenmek üzere Batman TPAO Rafineri'ne sevk ediliyor. Siirt'in Eruh, Pervari ve Kurtalan ilçelerindeki açılan kuyulardaki petrol işlenmek üzere Batman'a sevk ediliyor. Bölgede çıkarılan petrolün gravitesi Körgez ülkelerinde çıkarılan petrolün kalitesine yakın.