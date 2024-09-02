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Giriş Tarihi: 2.9.2024 16:22

Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisinden bir istifa daha

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın ardından meclis üyesi Sait Ağan da Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisinden bir istifa daha

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam edeceği gündeme bomba gibi düşerken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sait Ağan da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından istifa duyurusunu yapan Sait Ağan yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi; "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Kasım Gülpınar'ın şanlı şehrimiz adına almış olduğu karara destek verdiğimi bildirir, bugün itibariyle Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım, saygılarımla"

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Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisinden bir istifa daha
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