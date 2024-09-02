TSYD’deki skandalda yeni perde! Havuza alınmayan başörtülü kadından Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu

Mehmet İzmirlioğlu ise TSYD'nin havuzuna eşi ve çocuklarıyla birlikte gittiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Orada bulunan bir görevli 'Eşin kapalı, açık havuzdan yararlanamayacaksınız', dedi. Eşim bunun üzerine 'Ben zaten havuza girmeyeceğim, çocukların yanında duracağım.' dedi. Ardından görevli orada durmamızın yasak olduğunu söyledi. 'Sizi kapalı havuza alalım' dediler. Tepki göstererek 'Kimin kararı?' diye sordum. Başkan Oğuz Tongsir'in kararı olduğunu söylediler. Genel merkeze giderek Oğuz Tongsir'le görüştüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda böyle bir kanun olmadığını, gerici zihniyetin geride kaldığını söyledim. O da bana 'Burası benim derneğim, burası özerk dernek, benim kurallarım ve kanunlarım geçerli.' dedi. Şikayet edeceğimi söylediğimde 'Elinden geleni ardına koyma.' dedi."