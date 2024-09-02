Turizmde durmak yok hedef zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç kıyısında kültür ve turizme büyük katkı sunacak Tersane İstanbul projesinin birinci fazı kapsamında yapılan Rixos oteli açılış töreninde konuştu:Turizm tıpkı inşaat gibi birçok sektörü besleyen, destekleyen, zincirleme katma değer üreten yüksek istihdam oluşturan alanların başında geliyor. Türkiye olarak turizm konusunda dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkelerinden biriyiz. Sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, kış turizmi, doğa sporları gibi geniş bir yelpazede ciddi imkanlara sahibiz. Turizm dendiğinde bir dönem ülkemizde sadece deniz, kum, plaj, güneş anlaşıldı. Ama buna rağmen her biri tabiat harikası sahillerimizle ilgili maalesef gereken çalışmalar yapılmadı.Kültürel mirasımız ise zaten kaderine terk edilmiş durumdaydı. 2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştirmeye karar verdik. İktidarımız döneminde turizmi stratejik bir alan olarak gördük ve devrim niteliğinde adımlar attık. Turizmi 12 aya yayma hedefimiz çerçevesinde sadece sahil turizmini değil tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi kritik alanlarda da vizyonel çalışmalar yürüttük. Rekordan rekora koştuğumuz turizmde 2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon turist hedefimizi koruyoruz. 2002'de 8.5 milyar dolardan devraldığımız turizm gelirlerimizi 2023'te 56 milyar dolar sınırına getirdik. 2023'ün ilk 6 ayında 21.6 milyar dolar olan turizm gelirimiz, bu senenin aynı döneminde yüzde 9.3 yükselişle 23.7 milyar dolara geldi. 2002'de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 13 milyonken, 2023 sonunda bu sayı 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Gastronomi açısından da geleneksel yemek kültürümüzü dünyaya tanıtmak adına pek çok çalışma yürüttük. Tüm bunlar sadece birer başlangıç. Önümüzde daha katedeceğimiz birçok başlık bulunuyor. Dünya markası olana kadar durmayacağız.İstanbul, gayretlerimiz neticesinde bugün kültür ve kongre turizmi açısından dünyanın gözde destinasyonlarından bir haline geldi. Ülkemizde veya yurt dışında elde ettiği kazancı yine Türkiye ekonomisinin büyümesi için kullanan tüm müteşebbislerimizin yanındayız. Bundan sonra da iş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz için çalışan, istihdam sağlayan Türkiye ekonomisine katkı yapan herkesi hüsnüniyetle destekledik. Sermayenin renklere ayrıldığı, sadece belli çevrelerin devletten destek bulduğu, hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. Bizde yerli yabancı yatırımcı ayrımı yok. İktidarımız döneminde turizmi stratejik bir alan olarak gördük ve devrim niteliğinde adımlar attık.Otelin şehre, ülkeye, turizm sektörüne ve Rixos ailesine hayırlı olmasını diliyorum.. Rixos Oteller Grubunu ve Fettah Tamince'yi bu önemli yatırımları dolayısıyla tebrik ediyorum. Toplam 432 odası ve 539 yatak kapasitesiyle Rixos Tersane İstanbul'un, 600 yıllık tersane İstanbul bölgesinin güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum.Sadece konaklama değil, kültürel etkinlikler noktasında da Rixos Tersane İstanbul'un adından söz ettireceği anlaşılıyor. Pek çok uluslararası toplantıya İstanbul'da ev sahipliği yaptı. Rixos Tersane İstanbul'la birlikte artık bu alanda imkanlarımız daha da genişleyecektir. 1600 metrekare açık alan ve 900 metrekare fuaye alanı olmak üzere toplam 2027 metrekare etkinlik alanına sahip otelimiz, aynı zamanda kongreler toplantılar içinde cazip bir adres olacaktır. 3 kıta, 8 ülkeye yayılan turizm yatırımlarıyla Rixos otellerinin Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını görüyoruz.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende 4 etapta tüm alanları açılacak Tersane İstanbul projesiyle ilgili bilgi verdi: 1.3 milyar doların üzerinde yatırım bedeli ile dev bir proje olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan hayata geçiriyoruz. 45 yıllık işletme süresince de Hazinemize en az 1 milyar 346 milyon doların üzerinde kira geliri kazandırmış olacağız. Halka açılacak birinci fazın tamamının da bu yıl bitmeden tamamlanmasını hedefliyoruz. Tersane İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'ndan 600 yıllık bir mirası modern bir yaşam alanı olarak şehre geri kazandıracak eşsiz yapılardan biri. Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından Cumhuriyet döneminde Haliç, Camialtı ve Taşkızak tersaneleri şeklinde ayrılan proje alanını oluşturan tarihi tersane mekanının son 30 yılda işlevini kaybetti ve yaklaşık 150 yıldır sivillerin giriş yapamadı. Tarihi bölgenin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için Tersane İstanbul Projesi'ni geliştirdik. Osmanlı'dan miras 26 tarihi gemi inşa atölyesi ve kızak yapısı korunarak geleceğe aktarılmakta. Proje kapsamında, sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve 1000 kişilik cami, kütüphane, gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70'er adet kapasiteli 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturduk. 1.8 kilometrelik sahil hattı yıl sonuna kadar vatandaşla buluşturmuş olacak.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İnşa edilen bu yeni eser, bu modern tesis hem otel işleviyle hem bir sanat ve organizasyon kurumu kimliğiyle şehrimizin gerek turizm gerek kültür- sanat hayatı için ciddi bir kazanımdır. dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la telefonda görüştü Görüşmede İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işled ği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yapıldı.