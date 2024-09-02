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Giriş Tarihi: 2.9.2024 11:17

Yargıtay üyeleri, adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, 2024-2025 adli yılının açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay üyeleri, adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti

Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Genel Sekreteri Fatih Belviranlı ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Kerkez'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Kerkez, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ömer Kerkez, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Adaletin gücünü ve hukukun üstünlüğünü en önemli değerler arasında sayan Yargıtay Başkanlığımız, tüm yönetim kadrosuyla 2024-2025 adli yılın başlangıcında huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz.

Kurduğunuz Cumhuriyet, hukuk devleti ilkeleri üzerine inşa edilmiştir ve bizler de bu mirasın emanetçileri olarak adaletin tecellisi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını en üst düzeyde koruyarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmayı sürdüreceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu olarak bize gösterdiğiniz çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma hedefinde, adaletin ışığıyla yolumuza devam edeceğiz.

Sizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun..."

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Yargıtay üyeleri, adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
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