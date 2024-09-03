Bakırköy Adliyesi'nde 2024-2025 adli yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte, çok sayıda üst düzey emniyet, yargı mensubu ve adliye personeli katıldı. Törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, avukat olmadan bağımsız savunma, bağımsız savunma olmadan yargılama olamayacağını belirterek, "Adalet ancak mahkeme salonlarında tecelli eder.Sokağa, televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder" dedi. Gümüş, konuşmasında "FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, kadın ve çocuk istismarcılarına karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz amansız mücadele, yeni adli yılda da, kolluk güçlerimiz ve milletimiz ile dayanışma içinde aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.