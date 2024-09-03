AK Parti’de MKYK günü! Başkan Erdoğan sinyali vermişti: Değişimin fitili ateşleniyor

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. MKYK'da AK Parti'nin 8'nci büyük olağan kongre kararının alınması bekleniyor. Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak olsa da AK Parti değişimin mutfak çalışmalarına 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlamıştı. Bu nedenle parti tarafından standart kongre sürecinin dışına çıkılacak. AK Parti olağan kongreleri normalde 1 yıl sürüyor. Bu defa kongrelerde biraz daha farklı bir yöntem izlenecek. 2025 ilkbaharı bitmeden kongre takvimi tamamlanmış olacak. Özellikle nüfusu 100 bin üzeri olan il ve ilçelerde kongrelerde daha katılımcı, delegelerin kanaatlerinin alındığı, öğleden önce merkez seçimin olacağı, öğleden sonra geniş istişarelerin yapılacağı bir yol izlenecek. MYK üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK'da ki değişim inisiyatifi Erdoğan'da olacak. Erdoğan İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılacak.