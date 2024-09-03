AK Partili Özdemir’den Belediye Meclisi’ndeki ‘Selahattin Demirtaş’ olayına tepki!

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, dün gerçekleştirilen Çiğli Belediye Meclisi toplantısında CHP'li Meclis Üyesi'nin Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısı üzerine Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin salonu terk etmesi ile ilgili açıklama yaptı.

ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM

Başkan Özdemir, ''Çiğli Belediye Meclisi'nde yaşanan son gelişmeler, ilçemizin geleceği ve milletimizin birliği açısından son derece endişe verici bir durumdur. Meclis toplantısında, CHP'li Meclis Üyesi Alev Koç tarafından dile getirilen, 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' ve 'terör örgütü propagandası' gibi ağır suçlardan hüküm giymiş Selahattin Demirtaş ve benzeri şahısların serbest bırakılması çağrısı, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerimizin sert tepkilerine neden olmuştur. Bu skandal niteliğindeki talep, Çiğli'nin ve ülkemizin geleceğini hiçe sayan bir anlayışın ürünüdür. CHP'li üyelerin bu talepleri, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin ve şehitlerimizin hatırasına büyük bir saygısızlıktır. Terör örgütlerinin maşası olan kişilerin serbest bırakılması çağrısını yapanlar, aslında milletimizin birliğini ve dirliğini hedef almaktadırlar. Unutulmamalıdır ki, Selahattin Demirtaş ve benzeri şahıslar, yargı önünde suçları sabitlenmiş ve bu suçlardan dolayı hak ettikleri cezaları almışlardır. Adaletin tecelli ettiği bu noktada, CHP'nin böylesine kabul edilemez bir talepte bulunması, onların kimlerle aynı safta olduklarını bir kez daha ortaya koymuştur.

BU HAKSIZ VE ANLAMSIZ TALEPLER KARŞISINDA SESSİZ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZDİ

''Çiğli halkı, belediye meclisinden ilçenin sorunlarına çözüm üretilmesini beklemektedir.'' diye sözlerine devam eden AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, ''Ancak ne yazık ki CHP'li üyeler, Çiğli'nin gerçek meselelerini bir kenara bırakmış ve terör örgütlerinin propagandasını yapma derdine düşmüşlerdir. İlçemizdeki altyapı sorunları, trafik problemleri, çevre kirliliği gibi hayati meseleler konuşulması gerekirken, CHP'li üyeler bu toplantıları ideolojik amaçları için kullanmayı tercih etmektedir. Bu, Çiğli halkının menfaatlerine tamamen aykırıdır ve kabul edilemez. AK Parti ve MHP'li Meclis Üyelerimiz, bu haksız ve anlamsız talepler karşısında sessiz kalmamız düşünülemezdi. Devletimizin birliğini, milletimizin huzurunu ve şehitlerimizin hatırasını korumak bizim birincil görevimizdir. Bu yüzden, CHP'li üyelerin bu kabul edilemez çıkışlarına gerekli cevabı vermek adına toplantıyı terk ettik. Bizler, AK Parti olarak, Çiğli'nin ve ülkemizin menfaatlerini her zaman koruyacak ve milletimizin huzuru için mücadele edeceğiz. Çiğli Belediye Meclisi'nde yaşanan bu skandalı şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.