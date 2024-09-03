Bağımlılıktan kurtuldu gençlerin umudu oldu

Madde bağımlılığının pençesinden 17 yıldır uygulanan tüm ilaç tedavilerine rağmen kultulamayan Yahya Bardakçı (36), 2021'de merkezi Ankara'da bulunan Kurtuluş Vakfı'nın Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda 8 yıl önce kurduğu Bağıml-ılıkla Mücadele Merkezi'ne başvurdu. Dünyada 48 ülkede uygulanan ve bağımlıların ilaçsız olarak tedavi edildiği 'Narconon' programının Türkiye'deki tek uygulayıcısı olan merkezde 7 ay boyunca tedavi gördü. Bardakçı yapılan tedavi ile sağlığına kavuştu. Bardakçı, bu kurtuluş hikayesiyle yetinmeyip diğer bağımlılara da destek olmaya karar verdi ve merkezde eğitmen olarak çalışmaya başladı. Tedavi sürecinin ardından adeta yeniden doğan Bardakçı, yaklaşık 2 yıldır kendisi gibi bağımlı olanlara umut aşılıyor.Bartakçı yaşadığı değişimi SABAH'a anlattı. "Bağımlılık ruhsal köleliktir" diyen Yahya Bardakçı, "17 yıl önce arkadaş ortamında madde kullanmadığım için sürekli dışlanıyordum. Aralarına katılmak için yasaklı olan maddeden deneme amacıyla kullandım ve çoklu maddelerle tanışmam çok uzun sürmedi. Madde kullandığım zaman aileme ve çevreme zarar veriyordum. Merhamet duygumu adeta kaybetmiştim. Merkezde verilen eğitimle kendimi değiştirip geliştirdim. Hayata sıfırdan başladım. Geçmişte yaptığım hatalar ile yüzleşip hayatıma yön verdim. Topluma daha faydalı bir birey haline geldim. İyileştiğim vakıfta eğitmen olarak kalmak istedim. Şimdi ise merkeze gelen bağımlılara kendi deneyimlerinden yola çıkarak yardımcı oluyorum" ifadelerini kullandı.KurtuluşVakfı Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, kurulduğu 2016'dan beri bağımlılara hizmet veriyor. Vakıf Başkanı Ufuk Tezemir, "48 ülkede madde bağımlılığını bıraktırma konusunda yüzde 84'lük oranıyla başarısını kanıtlamış, ilaçsız bir tedavi yöntemi olan 'Narconon İnternational' programının ülkemizdeki tek uygulayıcısıyız" dedi.