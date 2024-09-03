Bakanlardan "Gazze'deki soykırımın 333. günü" paylaşımı

"KAZANAN FİLİSTİN HALKI OLACAK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise işgalci İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri gerçekleştirdiği soykırımda 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Göktaş, "Tüm dünyanın gözleri önünde insanlığı ayaklar altına alanlara ve bu zulme sessiz kalanlara rağmen kazanan mazlum Filistin halkı olacak, kazanan insanlık olacak." değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gazze'deki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Soykırımcı İsrail yönetimi döktüğü kanın, işlediği insanlık suçlarının hesabını elbet verecek. Türkiye her zaman olduğu gibi zalimin karşısında, mazlumun yanındadır." ifadelerini kullandı.