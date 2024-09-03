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Giriş Tarihi: 3.9.2024 12:55 Son Güncelleme: 3.9.2024 12:58

Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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