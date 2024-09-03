HÜRJET piramitlerin üzerinden uçacak

Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy gösterecek jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'a ulaştı. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, 3-5 Eylül tarihlerinde Uluslararası El Alamein Havaalanı'nda ilk kez düzenlenecek Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı için Ankara'dan kalkan HÜRJET, Akdeniz'i aşarak Mısır'a indi.Ankara'da Akıncı üssünden kalkan HÜRJET, Mısır'a intikali öncesinde Antalya'ya ulaştı. Yakıt ikmalinin ve uçuş öncesi son kontrollerin tamamlanmasının ardından bir kez daha havalanan HÜRJET, Akdeniz'i geçerek 1 saat 15 dakikalık yolculuğun ardından Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanı'na indi. HÜRJET, 3-5 Eylül tarihlerinde Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık fuarı olan Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda gösteri uçuşu yapacak. HÜRJET'in, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden de bir uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor.