İstifa eden Kasım Gülpınar’dan Fatih Erbakan’a yanıt

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Gülpınar, "Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Kasım Gülpınar'ın istifası sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu. Başkan Fatih Erbakan, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi; "Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı. İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı. AK Parti'ye geçme iddiasıyla ilgili kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi için bizim partiye geçtiğinde 'sirk cambazı' ve 'Zübük siyasetçiler' ifadelerini kullanmıştı" dedi.

KASIM GÜLPINAR'DAN FATİH ERBAKAN'A YANIT

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'nın bu açıklamalarının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar yanıt verdi. Başkan Gülpınar, Genel Başkan Erbakan'a şu sözlerle yanıt verdi; "Ben halkla istişare ettim. Beni belediye başkanlığına yönlendiren de onlardı. Halkla istişare neticesinde halk da çoğunlukla benim AK Parti'ye geçmemi istemiyor. Benim bağımsız devam etmemi istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasım Gülpınar, açıklamalarına şu sözlerde noktaladı; "Polemiğe girmeyeyim. Fatih bey naif ve saygın bir insan ama ben polemiğe girmek istemiyorum. Netice olarak ben bağımsız devam edeceğim" dedi.