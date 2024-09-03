Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa etti. Gülpınar, yaptığı açıklamada, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını, hemşehrileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünceyle hareket ettiklerini belirtti. Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini kaydeden Gülpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."