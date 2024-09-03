‘Koruyucu aile modeli’ dünyaya açılıyor

Emine Erdoğan'ın sahiplendiği "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında sürdürülen çalışmalar sayesinde Türkiye'de 10 bin 256'yı aşkın çocuk, koruyucu aile yanına yerleştirildi. 2002'de sayısı 515 olan koruyucu ailelikten yararlanan çocuk sayısı bu yıl 10 bini 256'ya yükselirken, bu sayının dünya çapında da artması için UNICEF ile işbirliği yapılacak. Özbekistan başta olmak üzere birçok ülkenin Türkiye'den, koruyucu aile konusunda destek istemesiyle projeyi dünyaya tanıtmak ve evrensel bir modele dönüştürmek için çalışmalarını başlatan Türkiye, UNICEF ile birlikte savaş, afet, göç gibi nedenlerle kimsesiz kalan dünya çocukların sıcak bir aile ortamına kavuşmasına öncülük edecek.Emine Erdoğan'ın öncülük yapması planlanan "Evrensel Koruyucu Aile Modeli", UNICEF ortaklığı ile uluslararası bir proje haline gelecek. Daha önce Türkiye'de başlayıp tüm dünyaya yayılarak farkındalık oluşmasına katkı sunan "Sıfır Atık Projesi" gibi "Koruyucu Aile Modeli"nin de tüm dünyaya ilham olması hedefleniyor. Savaş ve afetler dolayısıyla sığınmacı durumuna düşerek ailesinden mahrum kalan çocukların UNICEF destekli bir modeller hayata tutunmaları desteklenecek.Koruyucu aile hizmetinde, koruma ve bakım altında bulunan çocukların normal hayatlarını devam ettirebilmeleri ve aile ortamında büyüyebilmeleri amaçlanıyor. Evli ya da bekar 25-65 yaş arasında olan, en az ilkokul mezunu ve düzenli bir gelire sahip herkesin koruyucu aile olabildiği sistemde, başvuruda bulunan aileler, uzun denetimler sonucu koruyucu aile olmaya hak kazanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile yanına verilen çocuğun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için aileye çocuğun yaşı, eğitimi ve özel durumlarını dikkate alarak ödeme yapıyor.