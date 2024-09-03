Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! 2'si DEAŞ, 1'i PKK mensubu 20 şahıs yakalandı
Giriş Tarihi: 3.9.2024 15:27

MSB duyurdu! 2'si DEAŞ, 1'i PKK mensubu 20 şahıs yakalandı

Ülkemizden Bulgaristan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si DEAŞ, 1'i PKK/KCK mensubu 20 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.

MSB duyurdu! 2’si DEAŞ, 1’i PKK mensubu 20 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Bulgaristan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu! 2'si DEAŞ, 1'i PKK mensubu 20 şahıs yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA