MSB duyurdu! 2’si DEAŞ, 1’i PKK mensubu 20 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Bulgaristan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.