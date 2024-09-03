Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar

İstanbul'da Bağcılar'da 31 Ağustos akşam saat 20:45 sıralarında "Yıldıztepe Mahallesi 492.sokak üzerinde silahla yaralama'' ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geçti. Olay yerine giden polis ekipleri, bir kişinin silahla vurulup hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı. Özel bir hastaneye bırakıldığı belirlenen yaralanın galeri işi yapan Hikmet Arslan olduğu belirlendi. Yaraları olarak bir takım kişiler tarafından hastaneye bırakıldığı öğrenilen Hikmet Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis olayın nasıl ve neden olduğunu araştırmak için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, olayın gerçekleştiği yerde, Hikmet Arslan'ın şoförün arka koltuğundan dışarıya düştüğü görüldü. Peşinden hemen araçtan biri eli silahlı toplam 3 kişi araçtan inerek, Arslan'ı araca bindirip uzaklaştığı görüldü.

KAVGA İÇİN BULUŞMA

Yapılan çalışmalarda eli silahlı kişinin Eyyüp F.(36) olduğu saptandı. Diğer iki şüphelinin de Mevlüt F. ile İbrahim A. olduğu saptandı. Yapılan çalışmalarda, olayla ilgili bilgilere ulaşıldı. İddialara göre, Eyyüp F. ile Hikmet Arslan arasında daha önce kavga yaşandı. Bu kavgaya karşılık Eyyüp F., Hikmet Arslan'la kavga etmek için onunla buluşup arkadaşlarıyla araca bindirdi. Araç içinde yaşanan tartışmada silah kullanıldı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediliyor.