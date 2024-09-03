Sisi Türkiye’ye geliyor

Ankara-Kahire hattında 2021 yılında başlayan normalleşme süreci ile ikili ilişkiler günden güne gelişme gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayındaki ziyaretinden sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es- Sisi'nin de 4 Eylül'de Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması bekleniyor. Ziyarette İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Orta Doğu'da artan gerilimin öncelikli gündem olacağı değerlendiriliyor. Görüşmede Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların arttırılmasına dönük çabalar konuşulacak. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi cumhurbaşkanları başkanlığında ilk toplantısını yapacak. Türkiye ve Mısır arasında 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda işbirliğinin artırılması masada olacak.