SON DAKİKA | Başkan Erdoğan kararı imzaladı! AK Parti’de kongre süreci başladı

MİLLETE HİZMETİN ÖNÜNDE ENGEL OLMAMALIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta partisinin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada da "Anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor, nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.