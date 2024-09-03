SON DAKİKA | Başkan Erdoğan kararı imzaladı! AK Parti’de kongre süreci başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI! SÜREÇ BAŞLIYOR
Başkan Erdoğan AK Parti'yi kongreye götürecek kararı imzaladı. Kongre süreci yarın başlıyor.
KADRO YENİLENECEK
AK Parti son olağan kongresini 24 Mart 2021'de son olağanüstü kongresini ise Ekim 2023'te gerçekleştirmişti. Büyük kongre 31 Mart seçimlerinin ardından yapılması beklenen değişimin de işaret fişeği olacak.
Kongrelerde parti kadrolarında değişime gidilmesi bekleniyor. Kongre kararının alınması ile olağan kongre süreci işletilecek. Belde, ilçe, il ve büyük kongre yapılacak. Daha sonra il kongrelerinin tamamlanması ve büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. 110 üyeden oluşan MKYK'daki değişim kararını Erdoğan verecek.
MİLLETE HİZMETİN ÖNÜNDE ENGEL OLMAMALIDIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta partisinin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada da "Anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor, nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.