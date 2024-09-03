Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı’na hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu’nun 4.5 yıl hapsi istendi
Giriş Tarihi: 3.9.2024 11:13 Son Güncelleme: 3.9.2024 11:17

Cumhurbaşkanı’na hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu’nun 4.5 yıl hapsi istendi

İzmir’de sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu’nun 4.5 yıl hapsi istendi

İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye oy verenlere hakaret etti. Kayserilioğlu, 12 Ağustos Pazartesi günü, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kayserilioğlu 18 gün sonra tahliye edildi. Kayserilioğlu tahliye olduktan sonra İzmir Enternasyonel Fuarı açılış törenine katıldı. Dilruba Kayserilioğlu, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen İzmir Enternasyonel Fuarı'nda Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın onur konuğu olarak yer almıştı. Kayserilioğlu'nun onur konuğu olmasına AK Parti'den çok sert tepki gelmişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yurt dışı çıkış yasağı getiren Kayserilioğlu, bugün hakim karşısına çıktı.

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Cumhurbaşkanı’na hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu’nun 4.5 yıl hapsi istendi
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