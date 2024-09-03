Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlendi: Liridon Rexhepi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 3.9.2024 09:00 Son Güncelleme: 3.9.2024 09:09

SON DAKİKA! MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlendi: Liridon Rexhepi tutuklandı!

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi’nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi tutuklandı. Liridon Rexhepi’nin MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten kişi olduğu ortaya çıktı. Rexhepi, İsrail İstihbarat Servisi’nin talimatı ile drone çekimi yapan, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekât faaliyeti yürüten, Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye’deki saha elemanlarına para aktardığı belirlendi.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA! MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yönettiği belirlendi: Liridon Rexhepi tutuklandı!

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucunda Liridon Rexhepi'nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı. REXHEPI'nin Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere Rexhepi'nin tüm hareketleri Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip altına alındı.

PARA TRANSFERLERİNİ KABUL ETTİ

25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlanılan Rexhepi'nin faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile MİT tarafından koordine kuruldu. Rexhepi, 30 Ağustos'ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOSSAD'IN PARA AĞI DEŞİFRE OLDU

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonlar sonucu MOSSAD'ın Türkiye'deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı belirlendi. Türkiye'deki saha elemanlarının, MOSSAD'dan aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları ortaya çıktı.

Yapılan para takibi sonucunda Türkiye'deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ile Suriye'deki alt kaynaklarına aktardığı belirlendi. Türkiye'deki saha elemanlarının Suriye'deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.

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SON DAKİKA! MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlendi: Liridon Rexhepi tutuklandı!
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