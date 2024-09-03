SON DAKİKA! MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yönettiği belirlendi: Liridon Rexhepi tutuklandı!

PARA TRANSFERLERİNİ KABUL ETTİ

25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlanılan Rexhepi'nin faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile MİT tarafından koordine kuruldu. Rexhepi, 30 Ağustos'ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.